Pourquoi y a-t-il plus de voyous parmi les flics que dans le reste de la population (vidéo 2’26)

Il y a plus de voyous parmi les flics que dans tout le reste de la pupulation pour deux raisons bien simples :

L’attentat antisémite de la rue des Rosiers et l’affaire des Irlandais de Vincennes

Le 28 août 1982, alors que la France est encore sous le coup de l’attentat de la rue des Rosiers, un communiqué de l’Elysée fait savoir que « des arrestations jugées importantes ont été opérées dans les milieux du terrorisme international ».

Les "terroristes" en question sont trois Irlandais installés à Vincennes : Stephen King, Mary Reid et Michael Plunkett.

Plus tard, il s’avéra que les preuves contre eux étaient fausses : les armes soit-disant "trouvées" dans leur appartement lors d’une perquisition menée par le capitaine Barril et le commandant Prouteau avaient en fait été amenées là par Barril et Prouteau eux-mêmes !

