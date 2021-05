Beyrouth - Un plan des émeutiers consistait à détruire des documents liés à la corruption depuis 1992

Ils oeuvrent aussi pour internationaliser la crise libanaise, pour justifier une ingérence des acteurs occidentaux dans les affaires internes libanaises, dans le but d’affaiblir le camp de la résistance.

Joumblatt, le chef des Forces libanaises Samir Geagea et d’autres acteurs du camp du 14 mars s’emploient pour faire adosser au gouvernement actuel et au Hezbollah la responsabilité de la catastrophe due à l’explosion de quelque 2700 tonnes de nitrate d’ammoniumو stockées dans le port depuis plus de 7 années, dans des conditions inappropriées. Sachant que l’élément déclencheur de cette explosion est encore inconnu.

En parallèle, un autre groupe de quelques dizaines de contestataires, dirigés par d’anciens officiers de l’armée libanaise, se sont dirigés vers le ministère des Affaires étrangères et ont occupé les locaux. Y arborant une grande pancarte sur laquelle est écrit : « Beyrouth sans armes ».

Les bureaux de l’Association des banques ont aussi été attaqués et saccagés, ainsi que des dizaines de magazins dans le centre-ville.

Les émeutiers ont également envahi les bureaux du ministère de l’environnement, situé dans le bâtiment al-Azariat et l’ont également incendié. Ils ont attaqué les locaux des ministères de l’Energie sur la corniche an-Nahr, et ceux de l’Economie.

Ils ont toutefois mis le feu contre un hôtel, le Gray. C’est à ce moment que le sergent libanais, Toufik Al-Douwayhi, originaire de Zgharta, et membre de l’unité anti-émeutes a été tué. Alors qu’il tentait d’éloigner les émeutiers de l’hôtel. Il a été poussé par l’un d’entre eux dans le couloir d’un ascenseur, selon une première version.

Ils ont tenté de lancer l’assaut contre le bâtiment du parlement, jetant des pierres sur les forces de l’ordre et incendiant un bulldozer qui y avait été stationné derrière sa barrière de plomb. Après plusieurs heures d’affrontements, ils ont été repoussés à coup de gaz lacrymogènes.

Très vite, les manifestations ont tourné aux attaques organisées méthodiquement. En plus de pierres jetées sur les forces de l’ordre qui sont restées longtemps sur la défensive, les émeutiers les ont aussi aspergés d’essence en jetant en leur direction des feux d’artifice. Ils les ont aussi bombardés aux cocktails molotov.

Selon des sources médiatiques, ces appels ont été lancés par les Forces libanaises de Samir Geagea, le Parti 7, le groupe 128, Hourras al-Madina, le parti al-Mountada dont le chef est Bahaeddine al-Hariri, le frère du chef du courant du Futur Saad Hariri, et des groupes venus de Tripoli et du Akkar.

Tout a commencé avec l’appel au rassemblement dans le centre-ville de la capitale, vers 4 heures de l’après-midi, au motif de vouloir demander des comptes à la classe politique jugée responsable de la terrible explosion qui a dévasté le port de Beyrouth et quelques quartiers, faisant 158 martyrs, selon un récent bilan encore provisoire, 60 personnes portées disparues et plus de 6.000 blessés.

Des rassemblements ont tourné aux émeutes ce samedi 8 août 2020 dans le centre-ville de la capitale libanaise, au cours desquelles un officier des forces de sécurité a été tué, et plusieurs sites et ministères attaqués ou incendiés.

Beyrouth : les émeutiers tuent un officier des forces de sécurité, incendient et saccagent des ministères

